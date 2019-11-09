Все на пленер! Историко-художественный музей в Серпухове готов удивлять и притягивать

Министр культуры Подмосковья посетила Серпуховский историко-художественный музей. Елена Харламова в должности чуть больше месяца и в первую очередь приехала с личным визитом в один из главных подмосковных музеев, чтобы составить личное впечатление о культурном объекте.

В части экспозиций музея люди со слабым зрением могут потрогать картину и все, что на ней изображено, информация дополнена шрифтом Брайля. Можно потрогать образцы тканей, из которых сшита одежда героев картины, почувствовать запах помещения того времени. И самое интересное — послушать песни и говор жителей второй половины 19-го века.

Источник фото: телеканал «360»

Такой интерактивный подход к предметам в музее опробован впервые. С одной стороны, тренд на инклюзивность, с другой — вовлечение всех категорий гостей в процесс понимания исторической эпохи.

Источник фото: телеканал «360»

Естественно, делегация во главе с министром культуры Подмосковья здесь побывала. Однако, задача стояла не удивлять креативным подходом высоких гостей, а ввести в курс дела нового руководителя Минкульта области.

Источник фото: телеканал «360»

«Я счастлива, что на территории Московской области есть такой музей, а тут действительно лучшие коллекции представлены. Действительно приятно, что Серпуховской музей называют малой Третьяковкой. И я надеюсь, что мы не только в сарафанном, скажем так, общении будем это делать, но и будем делать полноценное сотрудничество с Третьяковской галереей, потому что нам есть, что им показать», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Во время экскурсии обсуждались рабочие вопросы, поднимались цифры, проблемы и на ходу предлагались варианты решения, которые чуть позже уже рассмотрят всерьез. Все понимают, что одними картинами, пусть и красивыми, современного зрителя в музей не заманишь. Так что главная точка притяжения — это событие. У руководства города и музея уже был опыт проведения культурных опэн эйров. Это направление активно поддержит и Минкульт.

Источник фото: телеканал «360»

«Только что обсуждали, может, нам подумать и сделать в летний период какой-то всероссийский пленер, концентрацию художников. Тут есть для этого виды, место, невероятное желание главы, муниципального образования и наше — как министерства культуры», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Основное собрание музея — это русское искусство. Сейчас часть экспозиции «гастролирует» по соседним регионам и странам Европы, но посмотреть есть на что.

Источник фото: телеканал «360»

Собрание археологии, интересные экскурсии и возможность вблизи рассмотреть быт и реальность земляков 16-го века. И все это — в часе езды от столицы.