Все на лыжи. «Спорт! Снег! Смех!» в Дмитрове приготовился к встрече любителей зимних развлечений

Масштабный фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» — открытие «Зимы в Подмосковье» — стартует в Дмитрове 7 декабря. Гостей ждет настоящий праздник с катанием на лошадях, фейерверком и концертом DJ Smash.

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев во время эфира на телеканале «360» рассказал губернатору области Андрею Воробьеву, что лыжная трасса уже готова принять спортсменов и любителей зимних развлечений.

«Я лично докладываю губернатору Московской области, что наша трасса готова идеально. Здесь можно проводить кубок мира. Его этап, кстати, здесь уже проходил. Дмитров готов!» — сказал Тягачев.

В клубе Тягачева 7 декабря пройдет массовый лыжный спуск в рамках фестиваля «Спорт! Снег! Смех!». Участников праздника развлекут музыканты и артисты. Наблюдать за забегом можно будет через трансляцию — большие экраны установят по всему клубу, а так же на площади в центре Дмитрова. Также в обычном режиме в этот день будут работать горнолыжные курорты «Сорочаны», «Целеево» и «Степаново».

«Спасибо большое за участие в жизни Подмосковья. Для нас это важно — вы многое сделали для развития спорта и горнолыжного в частности», — сказал Андрей Воробьев.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный рассказал, что 7 декабря работу начнут все шесть горнолыжных курортов.

«У нас 7 декабря в Дмитрове проходит яркий, красивый праздник, начало зимы для всего Подмосковья. Каждый человек — умеет он кататься на лыжах и сноуборде или нет — может сюда приехать, научиться кататься, покататься на коньках, лошадях и санках. У нас будут фудкорты, фотозоны, танцевальные флемобы. Вечером зажжет DJ Smash и будет прекрасный фейерверк», — рассказал Илья Поночевный.

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Фестиваль в клубе Тягачева начнется в 12:00, а в 13:00 участники выйдут в прямой эфир с центральной площадью Дмитрова.

Тем, кому не хочется выходить на склон, тоже будет чем заняться — для них приготовили развлекательную программу. С 13:00 до 13:30 и с 15:40 до 16:40 выступит театр «Арлекин», с 13:30 до 15:00 и с 16:40 до 17:20 — детский музыкальный театр «Колесо». С 17:40 до 18:00 пройдет дискотека.