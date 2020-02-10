На склоне в Подмосковье уже в течение шести лет на лыжах катаются особенные дети. Не все из них могут ходить, зато у них получается спускаться с горы. Возможно это благодаря специальному оборудованию — его разработали для того, чтобы ребята могли встать на «Лыжи мечты».

Источник фото: телеканал «360»

Каждый шаг для Тимура — это огромный труд и предельная концентрация. У парня ДЦП и спастический синдром, задержка в развитии. А еще он — воспитанник детского дома, у него нет родителей. Сегодня Тимур был второй раз на горнолыжной трассе.

Источник фото: телеканал «360»

Кататься на горных лыжах особенным детям нужно не только ради забавы, а чтобы научиться ходить или говорить, или держать пишущую ручку. Это — особенная методика лечения тяжелых диагнозов, которую в Россию из Америки привез Сергей Белоголовцев. Знаменитый КВНщик детство провел в подмосковном Обнинске. Лыжный эксперимент он ставил на сыне.

«Когда мы приехали в этот центр, мы, честно говоря, вдруг подумали, что это ужасная авантюра, что мы сделали это зря и что этот человек никогда не сможет поехать на лыжах. Мы даже боялись, что мы не всунем его ноги в горнолыжные ботинки», — рассказывает актер Сергей Белоголовцев.

Источник фото: телеканал «360»

Экстремальный спорт запускает мышечную память, вне зависимости от диагноза. У Жени ДЦП, две недели он провел на горнолыжном склоне и стало ясно: это лучшая терапия!

«За весь период занятий к нам обратилось и покаталось на лыжах более семи тысяч человек. С аутизмом, с синдромом дауна, с тотальной слепотой, стало понятно, что рамками одного диагноза ограничиваться не получится, программа будет работать как программа для большого круга детей и родителей с особенностями», — отметила шеф-инструктор программы «Лыжи мечты» Анастасия Ларионова.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в прошлом году на «Лыжи мечты» встали и подмосковные пенсионеры — по программе «Активное долголетие». Одной из участниц программы стала Татьяна Соколова из Красногорска. Ей шестьдесят один, и она всю жизнь мечтала нестись с горы на лыжах.

Мечты, оказывается, на седьмом десятке могут сбыться! Благодаря вот этой программе «Активное долголетие», если я раньше день рождения отмечала с сожалением — ну годы, что теперь… А теперь у меня вся жизнь впереди! Татьяна Соколова участница программы «Лыжи мечты»

Источник фото: телеканал «360»

Теперь открытие новых спортивных горизонтов впереди еще у шестидесяти пенсионеров из тридцати шести регионов России, ведь проект «Лыжи мечты» — общероссийский.

Поддержать участников программы «Лыжи мечты» может каждый. Финансово или просто приехать и покататься вместе.