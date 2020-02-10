    10 февраля 2020, 21:17

    Все — на «Лыжи мечты»! Особенных детей успешно учат кататься на горных лыжах в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Ирина Люлина, Мария Новикова

    На склоне в Подмосковье уже в течение шести лет на лыжах катаются особенные дети. Не все из них могут ходить, зато у них получается спускаться с горы. Возможно это благодаря специальному оборудованию — его разработали для того, чтобы ребята могли встать на «Лыжи мечты».
    Все — на «Лыжи мечты»! Особенных детей успешно учат кататься на горных лыжах в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Каждый шаг для Тимура — это огромный труд и предельная концентрация. У парня ДЦП и спастический синдром, задержка в развитии. А еще он — воспитанник детского дома, у него нет родителей. Сегодня Тимур был второй раз на горнолыжной трассе.

    Все — на «Лыжи мечты»! Особенных детей успешно учат кататься на горных лыжах в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Кататься на горных лыжах особенным детям нужно не только ради забавы, а чтобы научиться ходить или говорить, или держать пишущую ручку. Это — особенная методика лечения тяжелых диагнозов, которую в Россию из Америки привез Сергей Белоголовцев. Знаменитый КВНщик детство провел в подмосковном Обнинске. Лыжный эксперимент он ставил на сыне.

    «Когда мы приехали в этот центр, мы, честно говоря, вдруг подумали, что это ужасная авантюра, что мы сделали это зря и что этот человек никогда не сможет поехать на лыжах. Мы даже боялись, что мы не всунем его ноги в горнолыжные ботинки», — рассказывает актер Сергей Белоголовцев.

    Все — на «Лыжи мечты»! Особенных детей успешно учат кататься на горных лыжах в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Экстремальный спорт запускает мышечную память, вне зависимости от диагноза. У Жени ДЦП, две недели он провел на горнолыжном склоне и стало ясно: это лучшая терапия!

    «За весь период занятий к нам обратилось и покаталось на лыжах более семи тысяч человек. С аутизмом, с синдромом дауна, с тотальной слепотой, стало понятно, что рамками одного диагноза ограничиваться не получится, программа будет работать как программа для большого круга детей и родителей с особенностями», — отметила шеф-инструктор программы «Лыжи мечты» Анастасия Ларионова.

    Все — на «Лыжи мечты»! Особенных детей успешно учат кататься на горных лыжах в Подмосковье | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, в прошлом году на «Лыжи мечты» встали и подмосковные пенсионеры — по программе «Активное долголетие». Одной из участниц программы стала Татьяна Соколова из Красногорска. Ей шестьдесят один, и она всю жизнь мечтала нестись с горы на лыжах.

    Мечты, оказывается, на седьмом десятке могут сбыться! Благодаря вот этой программе «Активное долголетие», если я раньше день рождения отмечала с сожалением — ну годы, что теперь… А теперь у меня вся жизнь впереди!

    Татьяна Соколоваучастница программы «Лыжи мечты»
    Все — на «Лыжи мечты»! Особенных детей успешно учат кататься на горных лыжах в Подмосковье | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Теперь открытие новых спортивных горизонтов впереди еще у шестидесяти пенсионеров из тридцати шести регионов России, ведь проект «Лыжи мечты» — общероссийский.

    Поддержать участников программы «Лыжи мечты» может каждый. Финансово или просто приехать и покататься вместе.