Все мусорные площадки и контейнеры в Подмосковье вымоют к началу осени

Главное управление содержания территорий Московской области напомнило управляющим компаниям, муниципальным бюджетным организациям, региональным операторам и индивидуальным предпринимателям о необходимости регулярной промывки контейнеров с концентрированным моющим средством.

По нормам содержания контейнерных площадок такая уборка должна выполняться не реже одного раза в два месяца.

На данный момент более, чем на 90% завершили цикл уборки в городских округах Ступино, Балашиха, Наро-Фоминский, Власиха, Реутов и Лыткарино.

«За лето на всех контейнерных площадках, а их в области более 20 тысяч, необходимо провести несколько циклов регулярной промывки контейнерных площадок», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

ГУСТ контролирует содержание контейнерных площадок, включая состояние КП, график уборки, наличие навалов мусора на территории площадки.