Все многоквартирные дома Подмосковья получат паспорта готовности к зиме до 15 сентября | 360°

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Все многоквартирные дома Подмосковья получат паспорта готовности к зиме до 15 сентября

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Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о качестве подготовки к зиме многоквартирных домов региона. Главный государственный жилищный инспектор региона сообщила, что паспортов готовности к зиме пока нет у 8258 многоквартирных домов.

Двадцать пять муниципалитетов и десять управляющих компаний, отстающих по подготовке многоквартирных домов региона к зиме, назвала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

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Все многоквартирные дома Подмосковья получат паспорта готовности к зиме до 15 сентября. Пока таких документов

нет у 8258 домов. Больше всего домов без такого документа в Дубне, Красногорске, Щелкове, Балашихе, Подольске, Королеве, а также в Сергиево-Посадском, Дмитровском, Талдомском и Пушкинском городских округах.

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Еще у 15204 домов данные в бумагах не соответствуют реально проведенным работам.

В этот подготовительный сезон особенное внимание уделяется

восстановлению температурно-влажностного режима. Его внесли отдельной строкой в регламент подготовки домов к холодам после уроков прошлой зимы.

По всем параметрам подготовки домов к зиме Госжилинспекция определила десятку худших управляющих организаций.  Предприятия группы компаний «ПИК» в Балашихе, Серпухове, Долгопрудном и Кашире не уделили достаточно внимания паспортам готовности к зиме. Более половины домов в их ведении не получили паспорта; от 61 до 94% домов не соответствуют заявленным в полученных паспортах сведениям и почти в 100% домов не обследованы вентиляционные системы.

«Хочу обратиться к управляющим компаниям и муниципальным образованиям, которые попали в списки отстающих. Вся эта информация вам необходима для того, чтобы осознать размеры необходимых работ и мобилизовать все ресурсы для скорейшего исправления ситуации. Мы продолжаем осмотры и контролируем устранение всех нарушений», — резюмировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

ЖКХ

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