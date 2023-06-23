Подмосковье 23 июня 2023, 18:50 Все меры соцподдержки стали доступны жителям Подмосковья в личном кабинете Министерство социального развития Московской области

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Получить меры социальной поддержки стало проще в Подмосковье. Теперь жители региона могут сделать это в личном кабинете. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

«Получить информацию о выплатах жители региона могут в личном кабинете, все очень удобно и просто. Личный кабинет — это персональная страница пользователя, получающего меры социальной поддержки», — уточнили в ведомстве.

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На сайте можно узнать необходимую информацию по платежам, выплатам и документам, а все данные будут храниться в личном кабинете получателя услуги.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.

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