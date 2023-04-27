Подмосковье 27 апреля 2023, 20:28 Все мемориальные комплексы Подмосковья облагородят к 9 Мая ГУСТ МО

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Жители Подмосковья скоро отметят День Победы. К празднику подготовят все мемориальные комплексы и памятники — их отремонтируют, очистят от мусора и покрасят.

Как рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова, в порядок приведут все памятники, монументы и прилегающие к ним территории.

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«Коммунальные службы должны произвести окрашивание и локальный ремонт плитки, а также осуществить прогребание газонов и обязательно убрать мусор. После выполнения этой задачи, первым этапом все обязаны предоставить нам отчет с фотографиями, а далее проведем инспекции», — сказала она.

Все места проверят инспекторы. Они проследят за тем, чтобы памятники подготовили к празднику на достойном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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