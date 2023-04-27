27 апреля 2023, 20:28
Все мемориальные комплексы Подмосковья облагородят к 9 Мая
Жители Подмосковья скоро отметят День Победы. К празднику подготовят все мемориальные комплексы и памятники — их отремонтируют, очистят от мусора и покрасят.
Как рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова, в порядок приведут все памятники, монументы и прилегающие к ним территории.
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«Коммунальные службы должны произвести окрашивание и локальный ремонт плитки, а также осуществить прогребание газонов и обязательно убрать мусор. После выполнения этой задачи, первым этапом все обязаны предоставить нам отчет с фотографиями, а далее проведем инспекции», — сказала она.
Все места проверят инспекторы. Они проследят за тем, чтобы памятники подготовили к празднику на достойном уровне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
Благоустройство
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