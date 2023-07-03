Подмосковье 03 июля 2023, 12:24 «Все ли дело в питании?» Современные вызовы гастроэнтерологии назвали в Подмосковье Врач НИКИ детства: гастрит у детей теперь развивается и протекает с особенностями

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Гастрит и язва все чаще атакуют молодых людей. О причинах возникновения болезни и ее лечении в эфире «Область перемен» рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ МО НИКИ детства Мария Ерохина. Другой гость — директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова — сообщила о мероприятиях, посвященных фотоискусству, которые пройдут в Подмосковье летом.

Современные вызовы гастроэнтерологии

Врачи замечают новые особенности развития и течения гастроэнтерологических заболеваний у современных детей. Это вызвано тем, что у подрастающего поколения совершенно другой образ жизни и питания, чем был у их родителей. Задача современной гастроэнтерологии заключается в том, чтобы отвечать на новые вызовы болезни. При Московском областном научно-исследовательском институте детства работает Центр детской гастроэнтерологии и гепатологии, где решают эти и другие проблемы.

«Оказываем проведение, обследование и диагностику детей с воспалительными заболеваниями кишечника, заболеваниями органов пищеварения, печени, поджелудочной железы. Сперва дети обращаются к участковому педиатру с жалобами, проводятся обследования и анализы, затем назначается лечение. Если оно не помогает, тогда ребенка направляют к нашим гастроэнтерологам», — отметила заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ МО НИКИ детства Мария Ерохина.

Фотографическое наследие Подмосковья

В Серпуховском музее запустили проект «Объектив России». Его главная цель — раскрыть фотографическое наследие региона. В рамках проекта летом в Подмосковье проведут около 15 мероприятий, посвященных фотоискусству.

«Тема фотоискусства оказалась очень родной для Серпухова, поскольку здесь родился и всю жизнь прожил всемирно известный фотохудожник Николай Платонович Андреев. Его мемориальный дом сохранился, но сейчас закрыт в связи с аварийным состоянием и ждет часа своей реставрации», — прокомментировала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Жизнь и творческая деятельность Андреева были тесно связаны с Серпуховом, что нашло отражение в его творчестве. В этом году проект «Объектив России» завершится 1 октября, в день рождения фотохудожника.