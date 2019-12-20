Все кухни мира под одной крышей

В «МЕГЕ Белая Дача» открылся «Вкусный Бульвар». Новое гастрономическое пространство заменило классический фудкорт. Теперь это не только место, где можно перекусить, но и функциональная площадка для общения.

Поесть мидий, отведать утку по-пекински и запить все турецким кофе. Лететь через полмира для этого совсем не обязательно, более того — все эти гастрономические радости есть в Подмосковье, причем под одной крышей.

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В «МЕГЕ Белая Дача» в Котельниках открыли новое гастрономическое пространство «Вкусный Бульвар», где можно попробовать блюда из разных уголков мира: от Азии и Ближнего Востока до Средиземноморья и Америки. «Вкусный Бульвар» оформлен в скандинавском стиле, для гостей здесь работают 19 кафе и ресторанов.

«Это больше, чем просто проект, это особая атмосфера. Мы постарались стать ближе к нашим жителям, к нашему прекрасному городу Котельники. Мы собрали здесь разнообразные концепции, от гастрономических до культурных и развлекательных. А особенностью „Вкусного бульвара“ „МЕГИ Белая Дача“ станет ресторан с панорамным видом на историческую часть Котельников», — рассказал управляющий «МЕГИ Белая Дача» Константинос Цакалис.

«Вкусный Бульвар» — это не просто очередное место, чтобы перекусить. Он станет новой площадкой, в том числе и для городских мероприятий. Как раз в день открытия здесь провели Новогодний бал. Ученики школ Котельников танцевали для жюри и зрителей, а после выбрали короля и королеву бала.

«Вкусный Бульвар» будет и местом для семейного отдыха: гостей «МЕГИ Белая Дача» ждут выставки, мастер-классы, живая музыка по выходным, спортивные трансляции и детский клуб.