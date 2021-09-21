Отопительный сезон в Подмосковье начался 13 сентября. Сейчас в регионе запущены все котельные для подачи тепла. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин.

«Действительно, мы начали отопительный сезон 13 сентября. На сегодняшний момент подготовили все объекты теплоснабжения и энергетики, то есть у нас запущены в области все котельные», — объявил Хромушин на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В Щелкове была котельная, отключенная из-за долгов. Но сейчас туда как раз поехали снимать пломбу. Вопрос уже решен, сказал Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

Как правило, каждый год отопление запускают в дома раньше, исходя из погодных условий, отметил вице-губернатор.

«С 2000 года никогда отопление не запускали раньше 20-х чисел [сентября]», — обратил внимание он.

Благодаря работе, которую провели главы округов и коммунальные предприятия, от обычных двух-трех недель запуска удалось уйти. Теперь работа всех объектов начинается за пять-семь дней, сказал Хромушин.

Буквально за три-четыре дня запустили тепло в дома в Волоколамске, Долгопрудном, Истре, Клину, Краснознаменске, Ленинском, Мытищах, Серебряных Прудах, Шаховской и Электрогорске. Хромушин поблагодарил глав этих округов. Но были и отстающие — Лосино-Петровский, Солнечногорск, Зарайск, и Красногорск.

«Чтобы жители смогли в любой момент оперативно все свои вопросы решить, была запущена единая горячая линия, которая круглосуточно принимала заявки. В случае, если мы знаем, что тепло от котельной пошло, а в доме какие-то проблемы со стояками, нет прогрева и так далее. Только за четыре дня работы более 1,6 тысячи звонков поступило. Все они были отработаны», — отметил он.

Горячая линия доступна по телефонам +7 (499) 444-01-00 и +7 (496) 245-15-99.

«Хотелось бы сказать, что даже по „Яндексу“ второй выпадающей вкладкой при поиске был телефон горячей линии по проблемам отопления в Московской области», — подчеркнул Хромушин.

Вице-губернатор призвал глав округов держать на контроле все, что связано с обращениями от жителей. Это очень тонкая работа, потому что даже если в доме есть тепло, в трех-четырех квартирах все равно может быть холодно, указал Хромушин. И все работы по тепловым сетям должны быть закончены.