Все котельные Лыткарина вернулись к штатной работе после аварии в системе теплоснабжения

После аварии, которая произошла в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в Лыткарине, все котельные продолжили работу в штатном режиме. С таким заявлением выступил глава городского округа Константин Кравцов. Он написал на странице в Instagram, что сейчас устраняются локальные прорывы, специалисты организуют перезапуск отопления в домах.

«Продолжается работа оперативного штаба по устранению последствий гидроудара в системе теплоснабжения муниципалитета. Все городские котельные работают в штатном режиме, проводим устранение локальных порывов и оперативный перезапуск систем отопления многоквартирных домов», — написал Кравцов.

Он отметил, что аварийные службы сейчас работают круглые сутки. На устранении последствий аварии трудятся 65 человек и 16 единиц техники. Пока последствия не окажутся полностью ликвидированы, все руководители коммунальных служб не покинут свои рабочие места, заверил Кравцов.

«Каждый дом и каждое обращение находятся на моем личном контроле. В настоящий момент отработано 67% жалоб по завоздушиванию внутридомовых систем», — добавил глава городского округа.