Подмосковье 04 мая 2023, 23:40 Все корпуса проблемного ЖК «Булатниково» в Ленинском округе достроят до конца 2023 года Главгосстройнадзор МО

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В этом году три четырехэтажных корпуса долгостроя ЖК «Булатниково» в Ленинском округе достроят. Проблемный объект не могли завершить в течение 10 лет, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

«В настоящее время на объекте выполнены земляные работы, устройство фундаментов, монолитные конструкции подземной и надземной части здания, устройство ограждающих конструкций и внутренних перегородок, устройство фасадов. Ведется монтаж внутренних инженерных систем. Строительная готовность — 76%», — уточнили в ведомстве.

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Жилой квартал начали возводить в декабре 2013 года. Позднее застройщик ООО «ЖК Булатниково» обанкротился. Дома достраивает ГК «Инград и „3-RED“.

В этом году в Подмосковье достроят оставшиеся 10 проблемных ЖК. Ключи от квартир получит 451 дольщик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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