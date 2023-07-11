Подмосковье 11 июля 2023, 16:58 Все избирательные участки в Подмосковье оснастят системами видеофиксации

Читать 360tv в

Все избирательные участки Подмосковья будут оснащены системами видеофиксации. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Видеонаблюдение будет постоянно вестись в 61 территориальной избирательной комиссии, а также в 786 участковых избирательных комиссиях.

Реклама

Отмечается, что системы видеорегистрации для записи, хранения и воспроизведения информации установят более чем в 3,1 тысячи участковых избирательных комиссиях.

Впервые для установления конференц-связи между комиссиями различного уровня на всех избирательных участках будут использоваться веб-камеры. Данная мера позволит оперативно рассматривать возникающие вопросы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».