Все готово к посевной: Подмосковье обеспечило себя семенами и удобрениями

Министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов встретился с производителями сельскохозяйственных товаров Зарайска.

В преддверии посевной фермеры и аграрии обсуждали новые логистические цепочки поставок сельхозтехники, запчастей и наличие удобрений.

«Мы пообщались с нашими передовиками, зарайскими тружениками полей. Их волнует судьба импортной сельхозтехники, которая сейчас стоит у них на вооружении, и запасных частей на ближайший год. Мы прорабатываем эти темы в министерстве», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия МО Владислав Мурашов.

Он обещал вернуться к участникам круглого стола в скором времени уже с ответами на эти вопросы.

«На сегодняшний день Московская область полностью обеспечена семенами и удобрениями для старта весенне-полевых работ. Примерно через неделю техника уже выйдет в поля», — сообщил министр. Обеспеченность семенами и удобрениями составляет 98%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу перед подмосковными аграриями увеличить посевные площади в этом году на 5% и обеспечить увеличение объемов производства зерновых, масличных культур, картофеля и овощей не менее чем на 10%.

Московская область в 2022 году планирует нарастить объем посевных площадей на 36,4 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом, что составит 245,5 тысячи гектаров.