Подмосковье 11 сентября 2023, 11:34 Все готово к открытию станций МЦД-4 Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Станции четвертого Московского центрального диаметра в Подмосковье подготовили к запуску движения. Здесь провели благоустройство и создали зоны комфортного ожидания поезда.

«Для нас важно, чтобы пассажиров МЦД встречали комфортные современные станции и территории возле них. Мы надеемся, что жители и гости Подмосковья заметят перемены к лучшему. Благоустроенные пространства встречают людей, приезжающих в наши города и поселки», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Реклама

МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный проходит по территории четырех городских округов в Подмосковье. Это Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов и Балашиха. Поезда будут останавливаться на девяти станциях: Апрелевка, Победа, Лесной Городок, Реутово, Никольская, Салтыковская, Кучино, Ольгино, Железнодорожная. К запуску диаметра здесь подготовили автомобильные парковки, зоны ожидания, тротуары и дороги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска МЦД-4. Самый протяженный из московских центральных диаметров (86 километров) по видеосвязи открыл президент Владимир Путин.