Подмосковье 15 сентября 2023, 15:28 Все фракции Мособлдумы поддержали изменения в руководящем составе правительства Подмосковья Автор фото: Константин Семенец

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Депутаты Мособлдумы провели голосование для согласования обновленного состава правительства Подмосковья. Руководители всех пяти фракций регионального парламента поддержали новую руководящую структуру.

«В ходе сотрудничества и взаимодействия мы всегда могли рассчитывать на поддержку и участие депутатов в жизни нашего региона. Считаю важным эту традицию продолжать. Благодарю Игоря Юрьевича Брынцалова, руководителей фракций депутатов за активную работу на земле, она заметная, и, безусловно, дает возможность решать те задачи, которые поставили перед нами жители», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Единогласно новое руководство правительства поддержали заместитель главы фракции «Единая Россия» Олег Жолобов, а также лидеры Александр Наумов (КПРФ), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Игорь Чистюхин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Лев Закиров («Новые люди»).

«Для Московской области очень важна слаженность и преемственность команды, и она здесь представлена. Команда сильная, нацеленная на решение важнейших задач, стоящих перед Московской областью», — подчеркнул Наумов.

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