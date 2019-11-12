Все энергокомпании Подмосковья подготовились к осеннее-зимнему периоду

В Подмосковье подвели итоги большой работы, которую провели энергетические компании. Им вручили паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.

В области расположены 23 объекта электроэнергетики. Они должны были пройти обязательную проверку готовности к работе в отопительный сезон. 13 из них оценивало Министерство энергетики России. А 10 — комиссии Минэнерго Московской области.

Все они получили паспорта готовности. Энергокомпании показали хорошую готовность и техники, и персонала.

«Безусловно, всем нам с вами надо сконцентрироваться и пройти этот зимний период достойно, без технологических нарушений. Этого требует от нас губернатор Московской области и, собственно, это и требование жизни», — сказал Александр Самарин, министр энергетики Московской области.

Перед началом осенне-зимнего периода в области отремонтировали более двух тысяч километров линий электропередачи. Обследовали свыше 2,5 тысячи котельных и 1,5 тысячи километров теплосетей. На случай ЧП подготовлены аварийные бригады, в их распоряжении есть вся необходимая спецтехника и оборудование.