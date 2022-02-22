Все экскурсоводы Подмосковья начнут проходить аттестацию с 2022 года

Количество работающих в Подмосковье экскурсоводов уже превысило тысячу. И с 2022 года все гиды начнут проходить аттестацию.

Ее будут проводить согласно закону о создании в Московской области аттестационной комиссии. Это коснется всех гидов и экскурсоводов.

Сведения об экскурсоводах и гидах должны вноситься в единый федеральный реестр комитет по туризму Подмосковья.

В комитете по туризму Московской области добавили, что также утверждается форма нагрудной идентификационной карточки экскурсовода.

Ранее стало известно, что Московская область вошла в топ-10 регионов России по бронированию туров на июнь.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что в условиях пандемии коронавируса россияне стали чаще путешествовать внутри страны.

Развитию мест отдыха и досуга в Подмосковье уделяют особое внимание. Во время своего обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что почти 50 пространств преобразятся в 2022 году.