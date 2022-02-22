Все экскурсоводы Подмосковья начнут проходить аттестацию с 2022 года
Количество работающих в Подмосковье экскурсоводов уже превысило тысячу. И с 2022 года все гиды начнут проходить аттестацию.
Ее будут проводить согласно закону о создании в Московской области аттестационной комиссии. Это коснется всех гидов и экскурсоводов.
Сведения об экскурсоводах и гидах должны вноситься в единый федеральный реестр
комитет по туризму Подмосковья.
В комитете по туризму Московской области добавили, что также утверждается форма нагрудной идентификационной карточки экскурсовода.
Ранее стало известно, что Московская область вошла в топ-10 регионов России по бронированию туров на июнь.
В комитете по туризму Подмосковья отметили, что в условиях пандемии коронавируса россияне стали чаще путешествовать внутри страны.
Развитию мест отдыха и досуга в Подмосковье уделяют особое внимание. Во время своего обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что почти 50 пространств преобразятся в 2022 году.