Все дорожные службы Подмосковья мобилизовали для уборки снега

Сугробы Подмосковья в ближайшие два дня вырастут до 50-52 сантиметров — выпадет около четверти месячной нормы осадков в виде снега. Дорожные службы мобилизовали для расчистки проезжей части.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что сейчас в уборке задействовали более 2,4 тысячи машин и 3,9 тысячи человек.

«Ведутся очистка дорог и вывоз снега. Все дорожные службы мобилизованы», — подчеркнул он.

В Московской области действует «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и снега. Но вскоре сугробы станут больше — на Центральную Россию наступает циклон «Надя».

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурном штабе. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными.

Синоптик Александр Шувалов рассказал в беседе с «360», что бояться сильных снегопадов из-за «Нади» не нужно. Также он объяснил, что будет с погодой.