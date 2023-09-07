Подмосковье 07 сентября 2023, 10:49 Все дома ЖК «Булатниково» достроили в Ленинском округе Главгосстройнадзор МО

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Еще три дома в ЖК «Булатниково» достроили в Ленинском округе. Всего в состав жилого комплекса входит 15 корпусов. Возведение последних корпусов позволит восстановить права 133 дольщиков.

Строительство жилого квартала началось в декабре 2013 года, однако через год работы приостановили из-за финансовых проблем застройщика. Чтобы восстановить права участников долевого строительства, правительство Московской области подписало инвестиционный проект c компаниями-инвесторами ГК «Инград» и «3-RED».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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