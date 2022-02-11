Все дома Реутова подключили к системе видеонаблюдения

В Реутове полностью завершились работы по подключению к видеонаблюдению камер на дверях подъездов. Об этом рассказали в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В 2021 году 1256 подъездов вo всех 380 жилых домах Реутова были оснащены входными камерами видеонаблюдения системы „Безопасный регион“ с функцией распознавания лиц. Трансляцию с камер получают сотрудники оперативных служб и администрации городского округа», — приводятся в сообщении слова Каторова.

Фото: Алексей Оводов

В пресс-службе добавили, что оснащение камерами проходит в рамках внедрения системы «Безопасный регион». Это позволило уменьшить уровень преступности в Реутове сразу на 12,2%. Число краж из квартир сократилось на 20%. В Реутове стали реже угонять машины — число угонов уменьшилось сразу на 59,4%. Влияют камеры и на уличные преступления — их количество уменьшилось примерно вполовину, на 49,8%.

Ранее стало известно, что в Реутове обновили Дом культуры «Мир». Здание модернизировали, обустроили по последним стандартам. В работах использовали только безопасные материалы. На полу постелили линолеум, который может поглощать удары меча. Также в зале появилось электронное табло, новая вентиляция, улучшенные раздевалки, души и санузлы.