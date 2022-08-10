Все детские площадки в Химках оборудуют камерами видеонаблюдения

Глава Химок Дмитрий Волошин поручил оборудовать все детские площадки камерами видеонаблюдения. Эта работа войдет в комплексное благоустройство всех дворов города. По словам Дмитрия Волошина, с такой просьбой к нему не один раз обращались местные жители.

«На всех детских площадках необходимо установить камеры видеонаблюдения по программе нашего Губернатора „Безопасный регион“. Меня неоднократно просили об этом жители. Это повышает безопасность во дворах», — отметил Дмитрий Волошин.

В этом году в рамках комплексного благоустройства будут облагорожены 28 дворов, на них установят 49 новых детских и спортивных площадок. Шесть из них будут оборудованы в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для них определены три различные тематики: «ЭКО», «Паутина», «Море».

Из 28 дворовых территорий 13 уже готовы — там установили детские и спортивные площадки, скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, опоры освещения, информационные стенды, обустроили пешеходные зоны и парковочные места. Ожидается, что все работы по благоустройству дворов будут завершены к осени.