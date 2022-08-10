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    10 августа 2022, 19:00

    Все детские площадки в Химках оборудуют камерами видеонаблюдения

    Ирэна Вороник

    Глава Химок Дмитрий Волошин поручил оборудовать все детские площадки камерами видеонаблюдения. Эта работа войдет в комплексное благоустройство всех дворов города. По словам Дмитрия Волошина, с такой просьбой к нему не один раз обращались местные жители.

    Все детские площадки в Химках оборудуют камерами видеонаблюдения

    «На всех детских площадках необходимо установить камеры видеонаблюдения по программе нашего Губернатора „Безопасный регион“. Меня неоднократно просили об этом жители. Это повышает безопасность во дворах», — отметил Дмитрий Волошин.

    В этом году в рамках комплексного благоустройства будут облагорожены 28 дворов, на них установят 49 новых детских и спортивных площадок. Шесть из них будут оборудованы в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для них определены три различные тематики: «ЭКО», «Паутина», «Море».

    Из 28 дворовых территорий 13 уже готовы — там установили детские и спортивные площадки, скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, опоры освещения, информационные стенды, обустроили пешеходные зоны и парковочные места. Ожидается, что все работы по благоустройству дворов будут завершены к осени.