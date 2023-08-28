Подмосковье 28 августа 2023, 14:01 «Все было моментально — крыша сгорела». Очевидцы рассказали о пожаре в жилом доме в Красногорске Очевидцы рассказали о пожаре в четырехэтажке в Красногорске Фото: Екатерина Кирдина

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Крупный пожар произошел в доме на Пионерской улице в Красногорске утром 28 августа. Крыша четырехэтажки вспыхнула почти моментально, рассказали очевидцы происшествия.

Спасатели оперативно отключили газ и электричество, чтобы избежать повреждений конструкций дома. Эвакуировали около 30 человек, в том числе пятерых детей, обеспечив их водой и вещами первой необходимости.

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«Мы готовим сборный эвакуационный пункт в школе № 8, если нам потребуется более длительное размещение жителей. Будем работать персонально с каждым», — сообщил начальник Главного управления МЧС по Красногорску Сергей Петров.

По словам жительницы дома Тамары Чистяковой, крыша здания полностью сгорела.

«Что-то бабахнуло, и начала крыша гореть. По этажам прошлись, сразу сказали всем уходить: весь дом горит. Моментально все это было, просто моментально. Крыша вся сгорела, вся», — рассказала она.

Фото: Екатерина Кирдина

Жилец дома Александр Курыцев узнал о случившемся, находясь на улице.

«Вышел покурить, почувствовал запах дыма. Вижу: народ собирается, с крыши дым валит. Подошел с другой стороны — там полыхал балкон. Нам пожарные сказали собирать вещи и документы на всякий случай», — поделился он.

Фото: Екатерина Кирдина

Пожар был локализован в 11:47 на площади 900 квадратных метров. На месте проведут прокурорскую проверку.

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