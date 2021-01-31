Все больше жителей Подмосковья начали выбирать общественный транспорт для поездок

«Каждый микрорайон, в частности и эта развязка в Химках, предполагает открытие новых маршрутов. Мы их и на муниципальном, и на региональном уровне выпускаем, покупаем новый подвижной состав. Очень большой справедливый запрос жителей на удобное сообщение с общественным транспортом — это дешевле, удобно и просто современно. Поэтому здесь мы тоже должны соответствовать», — рассказал глава региона.

Работа по развитию всей транспортной инфраструктуры в области не останавливалась, несмотря на пандемию. В частности, в Химках Андрей Воробьев вместе с президентом Владимиром Путиным открыли новую развязку.

«Казалось бы, небольшой переезд, но каждый из них очень востребован. Потому что жизнь бурлит, развивается и, конечно, мы должны соответствовать. Каждый новый микрорайон тогда прекрасен, когда есть парковки, дороги инфраструктура. Это то, без чего невозможно развивать ни экономику, ни качество жизни», — пояснил Воробьев.

Благодаря Репинской развязке жизнь в городе станет проще, маршруты удобнее, а время в пути — меньше. Строительство длилось всего год. Теперь жители смогут без проблем доезжать из Новых Химок в Старые.