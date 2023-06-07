Подмосковье 07 июня 2023, 18:55 Все аптеки Подмосковья до конца года перейдут на электронные рецепты — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выдаче лекарств по электронным рецептам Пресс-служба губернатора Московской области

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Продажу лекарств по электронным рецептам до конца года запустят во всех аптеках Московской области и распространят на всех жителей региона. Сейчас такая услуга доступна только для покупателей льготных лекарств. Об этом в ходе обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что льготные лекарства по электронным рецептам получают около 700 тысяч жителей Подмосковья. Новая система позволяет людям получать необходимые препараты в любом удобном месте.

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В 300 поликлиниках Московской области открыли специальные кабинеты, где льготники могут оформить себе электронный рецепт на получение препарата. Данные пациента заносятся в общую базу, с которой связаны аптеки.

«Если у вас есть электронный рецепт е и вы есть в базе, то эта услуга доступна», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что следующим этапом станет распространение электронных рецептов на всех жителей Подмосковья до конца года. Пока по нему можно купить рецепт в 300 аптеках или в онлайн сервисе «Сбераптека».

«К концу года — все аптеки Подмосковья будут иметь электронный формат, по которому по номеру рецепта можно купить то или иное лекарство или заказать его на дом. Срок доставки может занимать один или два дня. Но при покупке на сумму 1100 рублей его привезут бесплатно», — отметил Андрей Воробьев.

С начала года в Московской области выписали более трех миллионов электронных рецептов для получения льготных лекарств. Для получения заказа достаточно продиктовать провизору свои анкетные данные или номер полиса обязательного медицинского страхования.