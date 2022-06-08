Все 6 вузов Подмосковья вошли в топ-100 России

Все вузы Подмосковья вошли в российский топ-100. Рейтинг составили в агентстве RAEX. Выше всех в регионе поднялся МГОУ — он на 65-м месте.

Ниже, на 68-м, расположился университет «Дубна». На 69-м — Технологический университет в Королеве.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что Орехово-Зуевский университет на 88-м месте, Коломенский университет — на 91-м.

Впервые в рейтинге — Академия социального управления. Она на 100-м месте Ирина Каклюгина.

Чтобы составить рейтинг, провели опрос. Участие приняли 85 тысяч человек. Среди них студенты, выпускники, работодатели, представители академических и научных кругов.

«Все наши вузы и в этом году вошли в список лучших в России, это особенно приятно», — отметила Каклюгина.

Она напомнила, что скоро начнется приемная кампания в вузы и колледжи Подмосковья.