Все 13 запланированных участков дорог отремонтированы в Химках | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 01:51 Все 13 запланированных участков дорог отремонтированы в Химках

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В этом году в Химках отремонтировали 13 дорог общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Итоги капитального ремонта дорожной инфраструктуры обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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Отремонтированы дороги на нескольких улицах, проспекте Мельникова, Вашутинском шоссе и парковке у платформы «Подрезково». Также в этом году в Химках ликвидировали 4,5 тысячи ям, обновили остановки, установили более тысячи дорожных знаков, нанесли разметку на пешеходных переходах и отремонтировали 48 светофоров.

Все ремонтно-дорожные работы в Химках, запланированные на этот год, завершены. Все обязательства, которые мы брали на себя, — выполнили Дмитрий Волошин.

Кроме того, дорожно-коммунальные службы обустроили новые «выделенки» для повышения безопасности и сокращения времени поездок на общественном транспорте. Теперь в Химках пять специальных полос для автобусов и троллейбусов.

«План ремонта дорог мы всегда формируем с опорой на мнение наших жителей. Для этого по поручению губернатора Андрея Воробьева на портале «Добродел» проходит специальное голосование, где у каждого жителя есть возможность выбрать участки дорог, которые требуют обновления в первую очередь», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Всего в этом году в Химках отремонтировали 13 дорог общей площадью более 72 тысяч квадратных метров.