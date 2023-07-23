Подмосковье 23 июля 2023, 20:49 Всадница из России Дарья Самохина одержала победу в финале Евразийских игр по конкуру в Дмитрове Unsplash

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Евразийские игры по конкуру состоялись на территории конноспортивного клуба Maxima Park в Дмитрове. В финальном этапе участвовали 10 всадников, по итогам первенства победу одержала 19-летняя представительница России Дарья Самохина с конем по кличке Час Пик.

«Каждый член команды дает что-то свое. И конечно, без тренерских наставлений и без участия коновода, ветеринара, коваля и людей, которые меня поддерживают, это все очень сложно», — поделилась всадница.

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Второе и третье места в соревнованиях по конкуру заняли Ринат Галимов и Камиль Сабитов из Киргизии соответственно. Всего в Евразийских играх по конному спорту приняли участие более 600 спортсменов из России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Азербайджана.

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