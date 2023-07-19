Подмосковье 19 июля 2023, 16:10 Всадница из Красногорска выиграла всероссийский любительский турнир по выездке Фото: Федерация конного спорта России

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Спортсменка из Красногорска Александра Ободовская выиграла всероссийский любительский турнир по выездке на Кубок вице-президента Федерации конного спорта России Ольги Рейман. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В тандеме с конем по кличке Фейворитс Дрим Александра выиграла золотую медаль в первый день соревнований и серебро — во второй. В общем зачете спортсменка опередила ближайших преследователей на 0,251%.

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«Я впервые участвовала в любительском Кубке, мне очень понравилась атмосфера на этом турнире. Моя лошадь немного переживала, но перед стартом она собралась и сделала свою работу очень хорошо! Я благодарна моему тренеру Кристине Власовой за подготовку нашей пары к турниру — без нее мы не смогли бы показать такой высокий результат!» — поделилась всадница.

Соревнования проходили 15–16 июля в конно-спортивном комплексе Maxima Park, который расположен в деревне Горки Сухаревские Дмитровского городского округа.

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