Ключи от новых квартир вручили 7 семьям в Подольске

Ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья получили семь семей из подмосковного города Подольск.

Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Семь семей из аварийного дома по улице Банной, 2, готовятся к долгожданному новоселью. Они переезжают в новостройку на Плещеевской, 42, корпус 1», — говорится в сообщении, которое приводится на сайте правительства Московской области. Глава городского округа Николай Пестов вручил жителям документы и ключи от квартир, добавляется в сообщении.

Дома построены с учетом необходимости расселения ветхого жилфонда в поселке Цемзавода, уточнил Пестова.

«Частично сюда мы переселили жителей с улицы Плещеевской, 46. Значительное число квартир, более 30, предназначено для расселения жителей дома № 2 по улице Банной», — рассказал глава городского округа. Таким образом, по его словам, программу расселения ветхого жилья, несмотря на все трудности, с привлечением инвестиционных средств стараются продолжать.

Квартиры гражданам предоставляются в рамках муниципальной программы городского округа Подольск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Ранее стало известно, что жители Подмосковья теперь могут получить в электронном виде услугу по предоставлению субсидий на оплату ЖКУ. Это стало возможно в рамках проекта «Умная платежка». Оформить субсидию могут те граждане, которые зарегистрированы по месту жительства в регионе, и в том случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выше 22% от общего дохода семьи.