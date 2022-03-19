Врип главы Лосино-Петровского обсудил проблемы с жителями деревни Осеево
Жители деревни Осеево обсудили с врип главы Лосино-Петровского проблемы ЖКХ
Работа системы жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дома культуры и приведение в порядок дорог стали главными вопросами жителей деревни Осеево во время беседы с временно исполняющим полномочия главы городского округа Лосино-Петровский Сергеем Джеглавом.
Жители подчеркнули, что главной проблемой уже много лет остается отсутствие централизованного водоснабжения.
«Первая проблема — это вода. Когда в 2012 году птицефабрика обанкротилась и закрылась, большая часть деревни осталась без воды, так как питались от установленной там водозаборной башни», — рассказала жительница Осеева Татьяна Мащиц.
О нехватке центрального водоснабжения и других проблемах ЖКХ жители рассказали Сергею Джеглаву. Также осеевцы высказали пожелания о благоустройстве деревни. Попросили детскую и спортивную площадки, а еще парковочные места.
Временно исполняющий полномочия главы округа назвал встречу конструктивной.
«Не было криков и скандалов. Многолетняя проблема обеспечения водой Осеева, она уже подходит к своему логическому завершению. В этом году мы начинаем капитальный ремонт сетей. Заканчиваем в середине следующего года», — подчеркнул Сергей Джеглав.
Он добавил, что внимательно выслушал все вопросы и проблемы для составления плана.