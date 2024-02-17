Подмосковье 17 февраля 2024, 22:26 Врио главы Лобни Анна Кротова провела торжественное вручение паспортов в школе № 9 Unsplash

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Анна Кротова лично вручила паспорта юным лобненцам в школе № 9. Исполнение гимна и поднятие флага подчеркнуло важность и торжественность момента.

Поддержать ребят пришли одноклассники, родители и даже дедушки и бабушки, которые переживают ничуть не меньше главных героев праздника.

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«Я очень хочу поздравить вас, поздравить ваших родителей, сегодня приходит осознание. Сегодня их дети стали взрослыми», — отметила временно исполняющая полномочия главы администрации городского округа Анна Кротова.

Вручать паспорта в торжественной обстановке — городская традиция. В музее рассказывают об истории города, проводят экскурсию, в ЗАГСе делятся информацией о происхождении паспортов, а в школе устраивают праздничный концерт, подготовленный учениками и учителями. На каждом мероприятии дети получают яркие обложки и экземпляр основного закона страны.

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