Врио главы Фрязина стал Дмитрий Воробьев

Временно исполняющим полномочия главы Фрязина стал Дмитрий Воробьев. О его назначении объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«Обращаю внимание, что мы назначили руководителем Фрязина, руководителем территории Дмитрия Ричардовича Воробьева. Ранее он занимал должность заместителя главы Щелкова», — объявил глава региона.

Воробьев выразил надежду на то, что Фрязино и Щелково теперь будут действовать сообща. Он призвал нового главу обратить внимание на наиболее острые проблемы, которые волнуют жителей, в том числе разобраться с темой воды.

«Я хотел бы, чтобы глава внес ясность в этот вопрос», — сказал губернатор.

В Щелкове на прошлой неделе возникла проблема с теплоснабжением одного из микрорайонов. Нарушения устранили, и тепло в дома пошло в полном объеме. В Министерстве энергетики указали на важность своевременного информирования жителей о происходящем и скоординированной работы эксплуатирующих организаций.

Кроме того, в Щелкове к началу 2023 года намерены завершить реконструкцию сооружений, очищающих сточные воды.