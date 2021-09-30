Врио главы Домодедова стала Марина Ведерникова

Временно исполняющим обязанности главы городского округа Домодедово стала Марина Ведерникова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

Накануне глава Домодедова Александр Двойных сложил полномочия по собственному желанию.

Совет депутатов городского округа принял решение о возложении временного исполнения полномочий главы на Марину Ведерникову. Ранее она занимала должность первого заместителя руководителя администрации Домодедова.

Двойных станет сенатором от Московской области. Его избрали в ходе тайного голосования на первом заседании Мособлдумы нового созыва. Кандидатуру политика поддержали 49 депутатов. Он будет представлять интересы регионального парламента и Подмосковья в Совете Федерации.

«Я приложу все усилия, чтобы опыт, накопленный в совместной работе, динамика развития Подмосковья, уровень социального самочувствия наших граждан не только сохранялись, но и выходили на новый уровень», — сказал Двойных.

Выборы в Мособлдуму проходили с 17 по 19 сентября. Всего было избрано 50 депутатов. Двойных избрали по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».