Подмосковье 24 июня 2023, 15:58 ВРИО главы ДНР поблагодарил Андрея Воробьева за ремонт больницы в Новоазовске

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Подмосковные строители капитально отремонтировали центральную районную больницу в Новоазовске. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за значимую помощь.

Зданию больницы было свыше 60 лет. Благодаря подмосковным строителям его полностью обновили, внутри установили мебель и оборудование.

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«Хочется идти на работу, говорят врачи Новоазовской центральной районной больницы, где силами специалистов из Московской области завершен капитальный ремонт. Строители действительно постарались. К тому же, регион-шеф поставил оборудование и мебель», — отметил Денис Пушилин.