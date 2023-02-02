Подмосковье 02 февраля 2023, 08:42 «Время выбирает нас». Воробьев поблагодарил бойцов СВО за героизм и передал новую экипировку Воробьев поблагодарил участников спецоперации за героизм и передал новую экипировку

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил бойцов 21-й бригады оперативного назначения войск национальной гвардии России в городском округе Пушкино. Военнослужащие этого подразделения принимают участие в спецоперации.

«Взвод прибыл с СВО. Сегодня-завтра отвозим оружие. Это АК-105. Буквально вчера получили со склада — сейчас обслужим, покрасим, повесим обвесы. Оружие позволяет качественно выполнять задачи», — рассказал губернатору командир.

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Один из участников СВО отметил, что сейчас около половины личного состава подразделения выполняет задачи СВО. Он обратил внимание на трофеи, которые бойцы добыли в ходе выполнения задач.

«Это лишь малая часть того, что мы можем вам показать, потому что трофеи импортного производства сдаются на склады, где изучается их вооружение. Здесь, в основном, советское, наше производство. Все это используется противником», — пояснил военный.

Губернатор отметил, что рад визиту и его восхищает мужество и героизм военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Отдельно он поздравил командира с присвоением звания «Герой России».

Как говорится, мы время не выбираем — время выбирает нас. В те годы были одни вызовы, сегодня другие. Я в вашем лице хочу всех наших героев поздравить, поблагодарить. Вы очень молодые, но за вашими плечами — большой опыт и большие поступки, подвиги. Андрей Воробьев

Воробьев добавил, что для него большая честь пообщаться с военнослужащими. Он отметил, что сам служил в дивизии имени Дзержинского.

Глава Подмосковья подчеркнул, что задача властей региона в настоящее время — уделять максимум внимания бойцам и помочь с тем, что расходуется наиболее быстро.

«Сейчас командир опять сделал акцент на ряд оборудования, которое вам очень хорошо известно и без которого современное боестолкновение выглядит неполноценно. В частности это квадрокоптеры и все, что касается разведки», — перечислил губернатор.

Именно поэтому, обратил внимание Воробьев, к бойцам приехали не с пустыми руками, чтобы внести лепту в дело.

«Очень приятно быть в вашем кругу — для меня это честь. Я знаю, что такое берет: и краповый, и зеленый — разведчика. Поэтому хотел знак внимания вам уделить, чем-то помочь», — заключил он.