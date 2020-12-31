«Каждое время рождает своих героев». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом

«Совсем скоро пробьет полночь, и наступит главная ночь в году, которую все мы стараемся провести с родными, друзьями, близкими, теми, кто нам особенно дорог. Уходит 2020-й. Я думаю, сейчас в каждой семье, а может быть, на каждой кухне вспоминают, каким непростым он выдался для нашей страны, для нашего Подмосковья — для всех нас. Тревог и потерь, и правда, было не мало. Главное — жизнь не останавливалась. Были знаковые, большие проекты, и новые победы — все то, что помогает делать Подмосковье лучше и комфортнее», — сказал Воробьев.

Каждое время рождает своих героев, и в этом году мы с особым уважением и благодарностью вспоминаем работу наших врачей Андрей Воробьев губернатор Московской области.

В этом году героями стали врачи и все медицинские работники. Именно их работу «мы с особым уважением и благодарностью вспоминаем». Губернатор напомнил, что врачи, медсестры, волонтеры, соцработники — все они знали, что рискуют жизнями, но шли «помогать людям и дарить им внимание и добро».

«Многие медики и сегодняшний праздник проведут на дежурстве рядом со своими пациентами. Наши самые теплые и добрые слова тем, кто сейчас там — в красных зонах. Врачам мы желаем сил и терпенья, а всем тем, кому пока не здоровится, побыстрее поправиться и вернуться к семьям. Всем нам хочу пожелать, чтобы новый год принес только все самое хорошее. Здоровья вам, любви и благополучия. С Новым 2021 годом!» — добавил губернатор.