Подмосковье 18 января 2023, 12:53 Время работы общественного транспорта продлят в Лобне на Крещение

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Крещенские купания организуют в ночь с 18 на 19 января на пруду в микрорайоне Луговая в Лобне. Чтобы верующим было удобно добираться до места, в округе продлили время работы общественного транспорта.

Дополнительный автобус отправится в 22:45 от станции Лобня через микрорайон Красная Поляна, улицу Аэропортовскую в микрорайон Луговая. Еще один автобус отправится из микрорайона в 23:00 от храма во имя иконы Божией Матери Спорительница хлебов.

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Сейчас толщина льда на пруду, расположенном на территории ООО «Ирбис-К», достигает 38 сантиметров и позволяет организовать здесь крещенские купания. Служба начнется в 23:45, окунаться в прорубь можно будет до 03:00.

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«Для нас важно обеспечить максимальную безопасность и комфорт людей. Оборудуем дополнительное освещение, теплые мужские и женские раздевалки, деревянные помосты для входов в купель и выходов из нее, организуем парковочные места и продлим работу общественного транспорта. Обязательно — горячий чай», — рассказал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Во время проведения обряда на площадке будут дежурить экстренные службы — скорая помощь, МЧС и полицейские.

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