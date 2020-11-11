Время работы неотложной помощи в поликлиниках увеличили в Подмосковье

В Подмосковье увеличили время работы службы неотложной помощи в поликлиниках из-за пандемии коронавируса. Об этом объявила министр здравоохранения Светлана Стригункова.

«Чтобы медицинская помощь оставалась доступной жителям, мы привлекли автотранспорт для врачей, а также увеличили время работы неотложной службы в поликлиниках. Если раньше они выезжали на вызовы до 20:00, то теперь время работы увеличилось до 23:00», — сообщила Стригункова.

По ее словам, такое решение связано с увеличением количества заявок на вызов медиков на дом. В среднем за сутки неотложка обслуживает более пяти тысяч человек.

Неотложные бригады приезжают к пациентам, у которых случилось обострение хронических заболеваний или при внезапных острых заболеваниях. При этом речь не идет об угрозах для жизни. Вызвать врача на дом можно через портал госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30.

За последние сутки в Подмосковье выявили 701 новый случай коронавируса. Суточный прирост в России составил 19 851 человек. Больше всего инфицированных опять в Москве (+4477), Санкт-Петербурге (+ 1574) и Московской области.