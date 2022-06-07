Время пути от Химок до Москвы сократится вдвое благодаря МЦД-3

На еженедельном общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина обсудили реализацию проекта МЦД-3 в Химках.

Источник фото: телеканал «360»

Железнодорожный диаметр соединит Москву и Химки скоростными электропоездами до конца 2024 года. Для запуска проекта на всех станциях округа проведут масштабную реконструкцию и модернизацию.

«Это значимый и важный проект для нашего округа. Жители просили обустроить вблизи станций перехватывающие парковки, мы проработали вопрос и внесли корректировки в проект. Благодаря этому на химкинских станциях диаметра появятся более 850 парковочных мест. Ежедневно МЦД будет пользоваться около 70 тысяч химчан. Время в пути до Москвы и обратно для наших жителей сократится вдвое. Сократятся и расходы на проезд — оплатить поездку можно будет картой «Тройка», — рассказал Дмитрий Волошин.

На станциях «Химки» и «Сходня» появится по 300 парковочных мест, на станциях «Фирсановка» и «Подрезково» — по 100. На станции «Левобережная» дополнительно обустроят 50 парковочных мест.

Новый московский диаметр «D3» соединит 85-километровой веткой городской округ Раменское и платформу Крюково в Зеленограде. На маршруте будут курсировать более 50 поездов с фиксированным интервалом.

Пять станций из 42 будут расположены на территории округа: Химки, Сходня, Подрезково, Фирсановская, а также Левобережная. О включении платформы Левобережная в схему движения Дмитрий Волошин попросил губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и при его содействии Левобережную включили в проект. Кроме того, в диаметр войдут станции Молжаниново и Новоподрезково, территориально они относятся к Москве, но находятся вблизи Химок.

Источник фото: телеканал «360»

Строители уже начали работы по реконструкции станций. Работы ведутс на станции Химки и Левобережная, а в конце этого года начнутся и на других станциях округа.

«Было много вопросов о закрытии станции Левобережная. При поддержке Дмитрия Владимировича Волошина мы смогли отсрочить закрытие платформы, но необходимость в этом все равно сохраняется. Мы предусмотрели организацию автобусных маршрутов для того, чтобы минимизировать те потери, которые могут понести жители в связи с ремонтными работами», — рассказала заместитель Главы по градостроительству и архитектуре Кристина Мадатова.

После завершения ремонтных работ на станциях обустроят так называемое конкорсы — распределительные залы для пассажиров. Здесь также появятся новые билетные кассы, залы ожидания, площадки и остановки для общественного транспорта и парковки.