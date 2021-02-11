Время дозвона до экстренных служб в Подмосковье сократилось до 8 секунд

Систему-112 и номера экстренных служб интегрировали в Московской области. Теперь время дозвона до скорой помощи, пожарных, газовщиков и полиции сократилось до восьми секунд.

Это позволит максимально уменьшить количество непринятых вызовов. Если жителям не удастся дозвониться до спасательных служб за восемь секунд, их автоматически соединят со службой 112, подчеркнул министр госуправления региона Максим Рымар.

Это обеспечит стопроцентный контроль всех входящих вызовов Максим Рымар.

Еженедельно единый номер службы спасения 112 в Московской области принимает около 200 тысяч звонков. Система заработала в регионе шесть лет назад.

Сейчас звонки принимают более 3,6 тысячи специалистов. К ним можно сразу обращаться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях и чрезвычайных ситуациях.