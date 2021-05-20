Время для шумного ремонта изменили в новостройках Подмосковья

Мособлдума изменила условия для проведения шумных работ в новостройках. Поправки в закон внесли на 147-м заседании.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что жильцы новых многоэтажек не раз обращались в парламент и просили урегулировать часы тишины в период до постановки дома на кадастровый учет.

Шумный ремонт в многоквартирных домах разрешен:

• с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00 — по будням;

• с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00 — в субботу;

• а в воскресение и праздники — запрещено.

Для новостроек действует так называемый смягченный режим соблюдения тишины.

Шуметь в новостройках разрешается в периоды:

• с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00 — по будням;

• с 10:00 до 13:0 и с 15:00 до 22:00 — в выходные.

Данный режим действует в течение полугода с даты постановки дома на кадастровый учет. Это объяснил председатель комитета в Мособлдуме по строительству, архитектуру, ЖКХ и энергетике Игорь Коханый.

Внесенные изменения, по словам депутатов, особенно важны для семей с детьми, поскольку, например, малышам необходим дневной сон.

Узнать все сведения о вводе в эксплуатацию многоквартирных домов Московской области жители могут на портале долевого строительства.