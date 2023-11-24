Подмосковье 24 ноября 2023, 22:45 Временный мост через Пахру появится в Подольске в феврале Минтранс: временный мост через Пахру оперативно построят в Подольске Пресс-служба Следственного комитета

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Временный мост через подмосковную реку Пахру планируют возвести в Подольске к концу февраля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Через реку Пахру обустроят временный мост для восстановления транспортной связи деревень Кутьино, Булатово и Дубровицы. Работы проведут оперативно — до конца февраля», — указали в сообщении.

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По данным ведомства, с 25 ноября для жителей деревни Кутьино на маршруте № 65 запустят новую дополнительную схему, которая будет проходить через село Ознобишино и поселок Щапово.

«Восстановление постоянного моста завершат до конца 2024 года. В настоящее время продолжаются изыскательские работы», — резюмировали в Минтрансе.

Обрушение автомобильного моста через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск произошло 10 ноября. В результате травмы получила женщина, которая ехала по мосту на автомобиле. У нее диагностировали перелом ноги и ребер. По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности.