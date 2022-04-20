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    20 апреля 2022, 12:34

    Временные спасательные посты появились в подтопленных деревнях в Луховицах

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Сотрудники «Мособлпожспаса» заступили на дежурство в двух подтопленных деревнях Луховиц. Там установили временные спасательные посты.

    Временные спасательные посты появились в подтопленных деревнях в Луховицах | Изображение 1

    Их разместили в деревнях Любичи и Слемские Борки. Об этом рассказал начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

    В связи с переливом дороги, которая ведет в деревню Любичи, был выставлен временный пожарный пост для безопасности населения

    Геннадий Пестов.

    Спасательный пост в деревне Любичи разместился в здании фельдшерско-акушерского пункта. Внутри есть все, что может понадобиться при непредвиденных обстоятельствах.

    Каждую весну уровень реки Оки в Луховицах поднимается от трех до пяти метров. Участки дорог, соединяющих городской округ с ближайшими населенными пунктами, подтапливаются, и жители оказываются отрезанными от внешнего мира.

    Установка временных пожарных постов — мера на случай ЧС на подтопленных территориях.

    Подмосковье заранее стало готовиться к весенним паводкам. Этот вопрос взяли под контроль во всех округах по поручению губернатора Андрея Воробьева.