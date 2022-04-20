Временные спасательные посты появились в подтопленных деревнях в Луховицах

Сотрудники «Мособлпожспаса» заступили на дежурство в двух подтопленных деревнях Луховиц. Там установили временные спасательные посты.

Их разместили в деревнях Любичи и Слемские Борки. Об этом рассказал начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

В связи с переливом дороги, которая ведет в деревню Любичи, был выставлен временный пожарный пост для безопасности населения Геннадий Пестов.

Спасательный пост в деревне Любичи разместился в здании фельдшерско-акушерского пункта. Внутри есть все, что может понадобиться при непредвиденных обстоятельствах.

Каждую весну уровень реки Оки в Луховицах поднимается от трех до пяти метров. Участки дорог, соединяющих городской округ с ближайшими населенными пунктами, подтапливаются, и жители оказываются отрезанными от внешнего мира.

Установка временных пожарных постов — мера на случай ЧС на подтопленных территориях.

Подмосковье заранее стало готовиться к весенним паводкам. Этот вопрос взяли под контроль во всех округах по поручению губернатора Андрея Воробьева.