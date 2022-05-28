Временную платформу Ольгино в Балашихе откроют в июне

В Балашихе в июне откроют временную платформу Ольгино. Благодаря ей разгрузят существующую станцию. Строительство постоянной продолжат, а платформу Железнодорожная начнут реконструировать.

В феврале 2022 года стартовало строительство МЦД «Апрелевка — Железнодорожный». Работы запланированы объемные и долгосрочные. Поэтому сначала воздвигнут временную станцию. Деревянные платформы установили, скоро появятся навесы, освещение и урны.

«Пролетные строения пешеходного моста полностью надвинули над инфраструктурой. Сейчас ведутся работы по монтажу ограждений и формированию новой пассажирской инфраструктуры на данной площадке. Работы строителей происходят в соответствии с графиком», — отметил замначальника МЖД — филиала РЖД по строительству Павел Петровичев.

На временную станцию переведут около 60% автобусных маршрутов. Для этого готовят необходимую инфраструктуру — автобусную площадку, разворотный круг и тротуары. Саму платформу откроют в июне.

«Это позволит разгрузить существующую станцию, начать одновременно строить чуть далее постоянную платформу Ольгино и реконструкцию платформы Железнодорожная», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В будущем временную платформу заменят на станцию с крытым навесом и воздушным переходом через рельсы. На ней будут два турникетных павильона, пандусы и подъемники. Работы — часть масштабного проекта МЦД. В 2023 году старый вокзал в Железнодорожном заменят на современный.