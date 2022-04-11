Временную парковку на станции Новоподрезково организуют в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в работе выездной администрации в микрорайоне Подрезково в школе № 20. Он провел личный прием граждан и проверил ход работ в рамках месячника по благоустройству в районе.

Это уже пятая выездная администрация этой весной. Ранее встречи с жителями прошли в других районах округа — Сходне, Старых и Новых Химках, Левобережном. В Подрезкове на встречу с главой и руководителями городских служб пришли 55 жителей.

Источник фото: телеканал «360»

Более половины запросов жителей района связано с жилищно-коммунальным хозяйством. На втором месте — строительство. В тройке лидеров также вопросы, связанные с культурой и транспортным обслуживанием микрорайона.

«Администрация Химок в полном составе работает в Подрезково. Очень важно, что такой формат востребован, мы это видим, чувствуем. Мы приглашаем всех неравнодушных химчан не только для того, чтобы показать нам наши ошибки, но и сделать предложения, которые тоже к нам часто поступают, по улучшению своего района», — сказал Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

На личном приеме к главе обратились жители дома №1 на улице Советской. Председатель дома попросила помочь развести тепловые сети между их домом и прилегающим детским садом. Дмитрий Волошин пояснил, что работы запланированы, в ближайшее время будет составлен график разведения коммуникаций в домах Химок, где есть такая проблема.

Источник фото: телеканал «360»

Также на приеме главы обсудили вопрос организации парковочных мест в районе. С инициативой по созданию перехватывающей парковки у платформы Новоподрезково к Дмитрию Волошину обратился химчанин Дмитрий Катин. Глава поручил организовать временную парковку. При ремонте дороги — отсыпать на участке асфальто-бетонную крошку.

Дмитрий Волошин также проверил ход работ в рамках месячника по благоустройству. Он отметил работу управляющих компаний, которые установили новые скамейки и урны у многоквартирных домов.

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