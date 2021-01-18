Временную дорогу к Гремячему ключу и парковку на 900 мест обустроили в Сергиевом Посаде к Крещению

Перед празднованием Крещения Господня в Сергиевом Посаде обустроили временную дорогу к Гремячему ключу. Для посетителей также организовали парковку на 900 мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Новый временный проезд к Гремячему ключу обустроили недалеко от деревни Взгляднево. Дорога протяженностью 1,8 километра позволит верующим с комфортом добраться до святыни. У ключа организовали две парковки на 900 мест.

Постоянную дорогу к объекту культурного наследия закончат строить в конце этого года. Комплексное благоустройство подъездов к Гремячему ключу проводят в рамках программы ремонта дорог. В прошлом году уже отремонтировали две автомобильные дороги, которые ведут от федеральной трассы А108 к деревне.