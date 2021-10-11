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    11 октября 2021, 17:45

    Временно исполняющим обязанности главы в Королеве стал Игорь Трифонов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Александр Ходырев досрочно сложил свои полномочия на посту главы городского округа Королев. Его избрали председателем Совета депутатов.

    Временно исполняющим обязанности главы в Королеве стал Игорь Трифонов | Изображение 1

    Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета стал Игорь Трифонов. Раньше он был первым заместителем Ходырева.

    Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

    Решение о возложении временного исполнения полномочий главы на Трифонова приняли в Совете депутатов городского округа.

    В ведомстве сообщили, что Александр Ходырев покинул пост главы по собственному желанию.

    О новых кадровых перестановках в Подмосковье 11 октября объявил губернатор региона Андрей Воробьев.