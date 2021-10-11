Временно исполняющим обязанности главы в Королеве стал Игорь Трифонов

Александр Ходырев досрочно сложил свои полномочия на посту главы городского округа Королев. Его избрали председателем Совета депутатов.

Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета стал Игорь Трифонов. Раньше он был первым заместителем Ходырева.

Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

Решение о возложении временного исполнения полномочий главы на Трифонова приняли в Совете депутатов городского округа.

В ведомстве сообщили, что Александр Ходырев покинул пост главы по собственному желанию.

О новых кадровых перестановках в Подмосковье 11 октября объявил губернатор региона Андрей Воробьев.