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    12 ноября 2021, 16:27

    Временно исполняющим обязанности главы Красногорска стал Дмитрий Волков

    Дмитрий Волков стал временно исполняющим обязанности главы Красногорска

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    Дмитрий Волков стал временно исполняющим обязанности главы Красногорска. Решение приняли в Совете депутатов.

    Временно исполняющим обязанности главы Красногорска стал Дмитрий Волков | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Дмитрий Волков — бывший руководитель Каширы. Губернатор Андрей Воробьев предложил ему возглавить Красногорск.

    Окончательное решение о возложении на него полномочий главы приняли в Совете депутатов округа 12 ноября. Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

    В тот же день губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с Волковым и отметил его умение решать проблемные вопросы через общение с жителями.

    При этом он подчеркнул, что Волков хорошо зарекомендовал себя на прежних должностях.

    «Вы сделали большую работу по развитию сельского хозяйства, инвестиционных проектов и благоустройства, которое, конечно, мы обязательно продолжим», — уточнил губернатор.

    Воробьев подчеркнул, что рассчитывает на профессионализм нового главы, ведь Красногорск — это большая территория с высокой степенью ответственности.