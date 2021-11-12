Временно исполняющим обязанности главы Красногорска стал Дмитрий Волков

Дмитрий Волков стал временно исполняющим обязанности главы Красногорска. Решение приняли в Совете депутатов.

Источник фото: телеканал «360»

Дмитрий Волков — бывший руководитель Каширы. Губернатор Андрей Воробьев предложил ему возглавить Красногорск.

Окончательное решение о возложении на него полномочий главы приняли в Совете депутатов округа 12 ноября. Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

В тот же день губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с Волковым и отметил его умение решать проблемные вопросы через общение с жителями.

При этом он подчеркнул, что Волков хорошо зарекомендовал себя на прежних должностях.

«Вы сделали большую работу по развитию сельского хозяйства, инвестиционных проектов и благоустройства, которое, конечно, мы обязательно продолжим», — уточнил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что рассчитывает на профессионализм нового главы, ведь Красногорск — это большая территория с высокой степенью ответственности.