Временно исполняющего обязанности главы выбрали в Краснознаменске

В городском округе Краснознаменск назначили временно исполняющего обязанности главы. Ранее глава округа Виктория Коваленко решила сложить полномочия по собственному желанию.

Теперь совет депутатов городского округа принял решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации Краснознаменска Виктора Юткина.

Сообщается, что Виктор Юткин ранее возглавлял Молодежный. До этого он оставался заместителем руководителя администрации округа. В 2014–2016 годах Юткин работал в администрации Кубинки на должности замруководителя администрации по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства, безопасности, ГО и ЧС, торговли, рекламы, дорожного хозяйства. В 2016 году он был начальником управления ЖКХ, строительства и капремонта в администрации Рузского городского округа, в 2017 году — начальником управления благоустройства.

Ранее стало известно, что в Подмосковье назначили нового генерального директора ГБУ МО «МОБТИ», им стала Елена Казимир. Назначение было проведено на основании распоряжения министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.